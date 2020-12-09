Депутат предложила проводить вакцинацию от коронавируса в салонах красоты Санкт-Петербурга

В ЗакСе предложили открывать пункты вакцинации от коронавируса в салонах красоты и частных клиниках Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербургском Законодательном собрании в среду, 9 декабря 2020 года, обсудили насущную тему - вакцинация населения от коронавируса. В связи с большой загруженностью всех медицинских учреждений города, депутат парламента Оксана Дмитриева заявила, что следует привлекать другие учреждения, где есть санчасти.

- Срочно надо подготовить пункты вакцинации. Нужно 150-200 пунктов. Больницы и поликлиники перегружены, поэтому открывать их нужно в учреждениях, где есть медсанчасти. Привлечь к этому частные клиники, салоны красоты и клиники красоты, где есть медперсонал. Все это пострадавшие отрасли. Нужно разработать схему привлечения всех медвозможностей, какие есть, - заявила парламентарий.

Также депутат добавила в этот список специализированные частные лаборатории и стоматологические клиники, которые сейчас не задействованы на лечении ковида.

Дмитриева добавила, что нужно как можно быстрее выделить из бюджета деньги на вакцинацию. Если речь о 500 тысячах доз, о это около 2 млрд рублей.

Напомним, что до конца года в Петербурге должны открыться порядка 12 пунктов для вакцинации.