Доктор медицинских наук Лев Щеголов попал в реанимацию с коронавирусом

Сексолог и психолог Лев Щеглов попал в реанимацию с коронавирусом Фото: Андрей ГАШЕВ

В реанимацию попал известный доктор наук, сексолог и психотерапевт Лев Щеглов. 74-летний врач из Санкт-Петербурга заболел коронавирусом ее в конце ноября, попал в больницу, а в субботу, 9 декабря 2020 года, "КП-Петербург" стало известно, что состояние профессора ухудшилось.

- Лев Щеглов в реанимации, - сообщил источник.

Многочисленные друзья и коллеги профессора обращают ему слова поддержки на страницах социальных сетей, желая скорейшего выздоровления.

- Лев Моисеевич сейчас не может прочитать и ответить на ваши прекрасные и очень важные комментария. Не считайте что это есть не внимание к вашим словам. Врачи в больнице делают все возможное. Мы все держим кулаки. Мы все уверены в скорой победе профессора над этим беснующимся вирусом, - передал переживающим друг врача, журналист Алексей Лушников.

Лев Щеглов, врач высшей квалификационной категории. Учредитель и ректор Института психологии сексологии Петербурга.