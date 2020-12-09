Скоростная ж/д магистраль Москва-Петербург пройдет через Великий Новгород

ВСМ Москва-Петербург пустят через Новгород. Фото: Олег ЗОЛОТО

Строительство высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург еще не началось, а изменения в проекте уже есть. На совещании глав регионов с руководством РЖД было решено немного сдвинуть дорогу в сторону Великого Новгорода. Это удлинит трассу, но даст приток дополнительных пассажиров.

- На заседании в качестве основного проекта был выбран так называемый «Новгородский» вариант. Он предполагает строительство с подходом к Великому Новгороду. Это увеличит протяженность трассы на 21 км, но даст рост пассажиропотока почти на 1 миллион пассажиров год, - сообщает пресс-служба Смольного.

Также губернатор Петербурга отметил, что город продолжает подготовку к строительству. Так, рядом с нынешним Московским вокзалом планируется строительство нового. Пассажирский терминал появится на месте бывших складов Северного страхового общества. А пути к нему от станции Обухово пройдут параллельно с уже имеющимися.

Напомним, запустить поезда по ВСМ планируют в 2027 году. Время в пути между двумя столицами составит около двух часов.