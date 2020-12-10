204 человека пропали за ноябрь 2020 года в Ленобласти

Волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" подвели итоги по заявкам на пропавших людей в Ленобласти за ноябрь 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» подвел итоги своей работы за ноябрь 2020 года в Ленинградской области. К волонтерам поступили 204 заявки на пропавших людей. Это меньше на 27 человек, чем было в прошлом месяце. К счастью, 143 исчезнувших все-таки нашли, сейчас их здоровью ничто не угрожает. Однако не обошлось и без страшных находок.

- Погибших найденных было 14. Неподтвержденными заявками остаются 21. По-прежнему не найдены еще 14 человек. До конца этого странного и такого сложного года целый декабрь... Поэтому, пожалуйста, будьте еще более внимательны, чем обычно. Присмотритесь к одиноко сидящей на лавочке бабушке или испуганному дедушке. Обращайте внимание на детей, которые не должны находиться на улице без взрослых, - пишут члены отряда в своей официальной группе во «Вконтакте».

Поисковики просят зимой, когда почти круглые сутки на улице темнота, не заходить в лес, если есть такая возможность, чтобы не потеряться. Несмотря на холода, именно в лесополосе по-прежнему чаще всего пропадают петербуржцы и жители Ленобласти.