Комздрав показал, как выглядит коронавирусное такси, которое будет возить петербуржцев на КТ

Так изнутри будет выглядеть санитарное такси. Фото: vk.com/komzdravspb

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, как будет выглядеть санитарное, оно же коронавирусное такси, которое будет возить пациентов с «ковидом» на компьютерную томографию (КТ).

- Машины переоборудованы соответствующим образом, в частности, имеют перегородку, отделяющую больного от водителя. Водитель при этом будет носить средства индивидуальной защиты. После каждой такой поездки машина проходит санитарную обработку, - сообщает пресс-служба Комздрава на своей странице Контакте, где опубликованы фото салона.

На них видно, что перегородка из прозрачного пластика действительно есть, однако полной герметичности она не дает. Это уже отметили пользователи соцсетей.

- Перегородка так себе, конечно. Риск для водителя большой. Надеюсь, им за это доплатят хорошо, - пишут петербуржцы в комментариях

Отметим, что само такси уже начало работать, договор с городом заключили две транспортные компании. Вызвать машину для пациента сможет лечащий врач, давший направление на КТ.