Против депутата, спилившего рельсы на ж/д путях, завели уголовное дело

Спиленные рельсы обернулись для депутата уголовным делом. Фото: vk.com/szsut.sledcom

Северо-Западное управление на транспорте Следственного комитета России завело уголовное дело в отношении муниципального депутата из Ленобласти и его подельника, который поймали с поличным при попытке похитить железнодорожные рельсы.

- 7 декабря 2020 года двое мужчин на перегоне «Лебяжье - Краснофлотск» в поселке Форт Красная Горка Ломоносовского района Ленинградской области, с помощью автомобиля и привезенного газорезочного оборудования, оттащили и распилили рельс на куски., - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

За этим занятием подельников и застали полицейские, вызванные очевидцами. При проверке документов оказалось, что один из мужчин является депутатом муниципального образования «Лебяженское городское поселение», поэтому дело было передано в СК.

Позднее оказалось, что ущерб мог составить около 15 тысяч рублей.

Дело было заведено за покушение на кражу группой лиц. Обвиняемым грозит от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы.