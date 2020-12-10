270 человек вакцинировались от коронавируса в Санкт-Петербурге

270 медработников привились от коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Только 270 человек привились от коронавируса в Санкт-Петербурге по данным на 10 декабря 2020 года. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов. По его словам, вакцинируют пока только медработников, так что рядовых горожан среди этого числа нет.

- Проведено 340 вакцинаций от коронавирусной инфекции, привито 270 человек, из них 70 — полностью, в 2 этапа. Также на начало декабря от гриппа привились больше 94 тысяч медработников. Это почти 100% от плана профилактический прививок. Охват вакцинирования от гриппа работников инфекционных стационаров чуть ниже – 92,7%, - процитировали Беглова в пресс-службе Смольного.

Добавим, что начало вакцинации от коронавируса населения Санкт-Петербурга начнется, скорее всего, уже в 2021 году. Пока что город ждет около 50 тысяч доз прививки к концу декабря и создает прививочные медпункты.