Петербургский "Мост глупости" поймал 194-ю жертву, застряла аварийная машина

194-й автомобиль застрял под "Мостом глупости" в Петербурге
Фото: принтскрин видео.
Знаменитый "Мост глупости" на Софийской в Санкт-Петербурге поймал очередную жертву. Рано утром в пятницу, 11 декабря 2020 года, под переправой застрял очередной крупный автомобиль. На этот раз невнимательным оказался не водитель "Газели", а аварийной машины. О происшествии в социальной сети рассказали очевидцы.
- У "Моста глупости" растут аппетиты. Новая жертва покрупнее "Газели", - рассказал свидетель аварии.
На видео, снятом очевидцем, видно, как ровно под переправой стоит аварийный автомобиль, который, по всей видимости, не может двинуться ни в одну сторону. Другие автомобилисты объезжают его по левой стороне.
- Этот мост надо внести как, достопримечательность города и пустить высокие экскурсионные автобусы, - шутят петербуржцы в сети.
Это уже 194-я "жертва" моста. Предыдущая авария произошла всего три дня назад. Тогда "Газелька" снесла грузовую кабину.