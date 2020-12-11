Петербургский "Мост глупости" поймал 194-ю жертву, застряла аварийная машина

194-й автомобиль застрял под "Мостом глупости" в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Знаменитый "Мост глупости" на Софийской в Санкт-Петербурге поймал очередную жертву. Рано утром в пятницу, 11 декабря 2020 года, под переправой застрял очередной крупный автомобиль. На этот раз невнимательным оказался не водитель "Газели", а аварийной машины. О происшествии в социальной сети рассказали очевидцы.

- У "Моста глупости" растут аппетиты. Новая жертва покрупнее "Газели", - рассказал свидетель аварии.

На видео, снятом очевидцем, видно, как ровно под переправой стоит аварийный автомобиль, который, по всей видимости, не может двинуться ни в одну сторону. Другие автомобилисты объезжают его по левой стороне.

- Этот мост надо внести как, достопримечательность города и пустить высокие экскурсионные автобусы, - шутят петербуржцы в сети.

Это уже 194-я "жертва" моста. Предыдущая авария произошла всего три дня назад. Тогда "Газелька" снесла грузовую кабину.