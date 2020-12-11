Общественный транспорт отменили в ночь на Рождество в Санкт-Петербурге

Смольный отменил работу ночного транспорта на Рождество Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный принял решение об отмене работы наземного общественного транспорта и метрополитена в рождественскую ночь в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в пятницу, 11 декабря 2020 года. Ранее сообщалось, что прихожане смогут воспользоваться транспортом, чтобы посетить православный праздник в храмах.

- 1 января 2021 года и 7 января 2021 года ночное движение в метрополитене и наземном транспорте осуществляться не будет, - сообщили в комитете по транспорту города.

Также горожанам напомнили, что 31 декабря весь транспорт будет работать по обычному графику будних дней и закончит движении в соответствии со штатным расписанием.

На время новогодних праздников с 1 по 10 января общественный транспорт и метрополитен будет работать по обычным графикам выходного дня.

Всем, кто планирует отмечать Новый год не дома, следует заранее добираться до места празднества.