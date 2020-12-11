Почти 19 тысяч больных коронавирусом получили бесплатные лекарства в Санкт-Петербурге

Почти 19 тысяч пациентов с коронавирусом уже получили бесплатные лекарства в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

18 921 пациент с коронавирусом уже получил бесплатные лекарства от инфекции в Санкт-Петербурге, о чем сообщили в Комздраве. Речь идет исключительно о тех больных, которые борются с инфекцией на дому. Бесплатные препараты, на которые пришли деньги из федерального бюджета, распределяют врачи-терапевты каждой районной поликлиники, если есть соответствующие показания.

- Районы продолжают обеспечивать пациентов бесплатными препаратами. По данным комитета, законтрактовано 97 процентов выделенных средств, а ту или иную лекарственную схему получил 18 921 пациент. Препараты не выдаются при бессимптомных формах COVID-19, - отмечают в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Добавим, что власти оценивают ситуацию по коронавирусу как напряженную. Оно и понятно – четыре дня подряд Северная столица устанавливала антирекорды по госпитализации больных инфекцией.