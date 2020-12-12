В бывший Дом купца Крутикова после ремонта заселят молодые семьи

В бывший Дома купца Крутикова заселятся молодые семьи. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге продолжается реализация программы «Молодежи - доступное жилье». В городе проводят капитальный ремонт в аварийных домах, после чего в реконструированном жилье могут поселиться молодые семьи. Так, ждет своего часа и бывший Дома купца Крутикова на 11-й Красноармейской. Там уже проверил противоаварийные работы, заменили перекрытия и кровлю, восстановили кирпичную кладку брандмауэра. В рамках объезда Адмиралтейского района в субботу, 12 декабря, губернатор Александр Беглов ознакомился с ходом работ по восстановлению.

- Город реализует программу по реконструкции жилья для молодых семей. Они будут жить в историческом центре города. Важно, чтобы молодые люди, их дети знали это, понимали и хранили наше наследие, - подчеркнул губернатор.

К слову, здание было построено в 1877 году. В 2017-м все жильцы оттуда были расселены. После реконструкции, туда вновь смогут заселиться петербуржцы. Предстоит также усилить фундамент и восстановить несущие конструкции.

- После перепланировки в доме будет 86 квартир для участников программы «Молодежи - доступное жилье», - сообщают в пресс-службе Смольного.