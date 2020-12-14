Следователи возбудило уголовное дело после смертельного пожара с тремя погибшими в Санкт-Петербурге

В Петербурге возбудили уголовное дело после смертельного пожара с тремя погибшими Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет в понедельник, 14 декабря 2020 года, возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности - после пожара в квартире на улице Подводника Кузьмина, где погибли три человека. Трагедия произошла утром 13 декабря в доме номер 8.

- После пожара были обнаружены тела женщины и двух мужчин. Также из квартиры бригадами скорой помощи с термическими ожогами и отравлением угарным газом в медицинское учреждение были госпитализированы еще двое мужчин, - рассказали в следственном комитете.

В огне погибли 91-летняя старушка, а также два мужчины 31 и 38 лет.

Сейчас следователи проводят экспертизы, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным причиной пожара является неосторожное обращение с огнем. Расследование уголовного дела продолжается.