Перед матчем «Зенит»-«Спартак» в Петербурге ограничат движение

В день матча со "Спартаком" вокруг стадиона ограничат движение. Фото: Олег ЗОЛОТО

В среду, 16 декабря петербургский «Зенит» проведет последний матч в нынешнем календарном году, но не последний по значению. К этой встрече будет приковано особое внимание, ведь в гости к сине-бело-голубым пожалует столичный «Спартак».

- Осталось только победить «Спартак», а дальше после паузы посмотрим, как и что, - заявил после победы над московским «Динамо» полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин.

Конечно, в других условиях на «Спартак» пришел бы полный стадион, но проводить матч при зрителях в нынешних карантинных условиях «Зениту» вряд ли позволят. Но пока это вопрос еще не решен окончательно, поэтому Комитет по развитию транспортной инфраструктуры предупреждает об ограничениях движения вокруг стадиона.

Они будут действовать с 16:00 до 24:00 16 декабря и коснутся как проезда, так и парковки транспорта. Движение ограничат на Крестовском острове, а также на Яхтенной улице от Савушкина до Приморского проспекта.

Впрочем, если зрителей на стадион все же не пустят, как было с «Динамо», то эти меры окажутся ненужными.