Матч «Зенита» со «Спартаком» пройдет без зрителей

Игра "Зенита" со "Спартаком" пройдет без зрителей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный не разрешил проводить матч «Зенита» со столичным «Спартаком» в присутствии зрителей. На трибуны смогут попасть лишь «избранные» обладатели лож и бизнес-абонементов. Ну а поскольку массового похода фанатов по улицам не ожидается, ранее объявленные дорожные ограничения в районе стадиона, отменили.

- По предписанию Роспотребнадзора 16 декабря матч с участием футбольного клуба «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» пройдет без зрителей, в связи с чем ограничения движения транспортных средств действовать не будут, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Напомним, что встреча начнется в 20:00 по петербургскому времени и станет последней для «Зенита» в нынешнем календарном году.

Следующая официальная игра в рамках Российской Премьер-лиги против «Ростова» намечена на 28 февраля 2021 года. Неделей раньше в Кубке России сине-бело-голубые встретятся с тульским «Арсеналом». Ну а из еврокубков «Зенит» вылетел, набрав лишь одно очко в группе.