139 автоволонтеров помогают врачам в Санкт-Петербурге

В Петербурге врачам помогают уже 139 автоволонтеров. Фото: www.gov.spb.ru

139 автоволонтеров помогают медикам в Санкт-Петербурге. Добровольные ассистенты развозят врачей по вызовам, которых в последнее время стало очень и очень много. На каждого медика приходится по 50-80 заявок, выполнить которые пешком просто нереально.

- Автоволонтеры на личном транспорте подвозят врачей на вызовы к больным. Они вместе с медиками помогли получить своевременную медицинскую помощь пациентам по 3 782 адресам, - сообщает пресс-служба Смольного.

В городской администрации отмечают, что именно скорость зачастую играет решающую роль в спасении жизни человека, поэтому помощь автомобилистов пришлась как нельзя кстати в напряженный период, когда машины скорой помощи работают с коронавирусными пациентами.

Отметим, что проект «Подвези врача» создан сообществом автомобилистов «СПБ.АВТО» и общественной организацией «Чистые Игры».