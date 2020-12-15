Мангустов, какаду и тамарина встретили в аэропорту Пулково

Мангусты, обезьяна и попугай прилетели в Петербург из Новосибирского зоопарка / Фото: Россельхознадзор

В Санкт-Петербург прилетели почетные гости. В воскресенье, 12 декабря 2020 года, в аэропорт Пулково прибыли три полосатых мангуста, белый какаду и краснорукий тамарин. Перед тем, как попасть в Северную столицу, все животные прошли тщательную проверку.

- В грузовом терминале аэропорта Пулково сотрудники Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль животных и птицы, которые прибыли из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило, - рассказали в Россельхознадзоре.

Отмечается, что после животные отправятся к индивидуальному предпринимателю из Ленинградской области. Все гости успешно прошли проверку и отправились к новому хозяину.

Напомним, что на минувшей недели петербургские МЧСники спасли чайку, которая застряла в льдах на Финском заливе. Спасатели достали птицу, отогрели ее и выпустили на волю.