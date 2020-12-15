Петербуржцам разрешили пить через три дня после прививки от коронавируса

Перед и после прививки надо не пить хотя бы по три дня. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана высказал свое мнение по животрепещущему вопросу последнего времени: сколько нужно воздерживаться от спиртного перед и после прививки от коронавируса.

- Мне ближе всего позиция три дня до и три дня после. Это связано с токсикодинамикой алкоголя, он подавляет иммунитет. Чтобы иммунитет выработался адекватно, надо прекратить употреблять и не ослаблять организм, - отметил Сарана.

Кроме этого чиновник сообщил, что в городе планируется привить 60% жителей, как это ежегодно делается с гриппом.

Напомним, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призывала воздерживаться от возлияний почти два месяца. Также получившим прививку россиянам советовали не курить. Впрочем, позднее главный санитарный врач страны смягчила свою позицию, попросив не пить «хотя бы» три дня до вакцинации и три дня после нее.

Отметим, что все прививки будут только добровольными и бесплатными.