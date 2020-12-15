60% населения Санкт-Петербурга намерены привить от коронавируса

В Петербурге хотят привить 60% взрослого населения. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга заявили о намерении привить от коронавируса 60%взрослого населения города. Такие же показатели действуют сейчас при вакцинации от гриппа, к примеру. Это помогает достичь выработки так называемого «коллективного иммунитета».

- Вакцинация добровольная и бесплатная. Все организовано федеральным центром. Но нужен год или полтора, чтобы увидеть отсроченный эффект. При этом необходимо увеличивать прослойку (привитого - прим.ред.) населения до 60%. Мы сейчас привиты по гриппу таким образом, - заявил Первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана.

Также чиновник отметил, что первыми вакцину получат медики, затем педагоги, полицейские, водители - те, кто чаще всего контактирует с людьми. До конца года в Петербурге откроются 56 пунктов вакцинации, а всего их будет 70.

Еще один актуальный вопрос, особенно в праздники: алкоголь. По словам Андрея Сараны, он бы советовал не пить три дня до и три дня после прививки, ибо спиртное подавляет иммунитет человека. А лучше - дольше.