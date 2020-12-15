Суд арестовал подозреваемых в жестоком убийстве 20-летнего футболиста в Ленобласти

Суд отправил в СИЗО двух подозреваемых в убийстве 20-летнего футболиста в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд арестовал двух подозреваемых по уголовному делу об убийстве 20-летнего футболиста в городе Шлиссельбург в Кировском районе Ленобласти. Напомним, тело юноши обнаружили в мусорном контейнере. Неизвестные изрезали его ножом, затем завернули в простыню, связали и выбросили. Следком тут же возбудил уголовной дело и принялся за поиск злоумышленников. Подозрения пали на двух знакомых молодого человека.

- Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу обоих подозреваемых в убийстве, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Если вина заключенных подтвердится, то им будет грозить до 15 лет колонии. По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, конфликт молодых людей произошел во время распития спиртных напитков.

- Оба подозреваемых уже были судимы. По оперативным данным, они убили юношу ножом и горлышком от бутылки, - добавляет в Главке.