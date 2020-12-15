Боткинская больница загружена на 99%, а отделения реанимация – полностью

В Боткинской больнице сообщили о почти 100-процентной загруженности палат. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Боткинская больница оказалась заполнена пациентами с коронавирусом на 99 процентов. По словам главного врача инфекционного стационара Дениса Гусева, в отделениях реанимации ситуация еще хуже – они загружены полностью. Ежедневно в медучреждение поступает от 40 до 60 больных с COVID-19.

- Число больных, которые к нам поступают, зависит от количества пациентов, которых мы можем в этот же день выписать. Около 35-40 процентов зараженных переносят заболевание в тяжелой форме, а остальные в среднетяжелой. «Легкие» пациенты, как вы понимаете, сейчас лечатся на дому. В отделениях реанимации, заполненных практически на 100%, сегодня находится 35 больных, - рассказал Денис Гусев в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Добавим, что в Северной столице, по данным на 15 декабря 2020 года, осталось рекордно маленькое число свободных коек для больных коронавирусом – всего 4 процента.