Бардак и килограммы монет: Видео квартиры, где цыгане держали в рабстве безногого инвалида в Ленобласти

Следком показал видео из квартиры, где держали в рабстве инвалида в Ленобласти. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Следственный комитет показал видео из квартиры в Ленобласти, где полиция нашла безногого инвалида, которого взяли в рабство цыгане. Напомним, бывший десантник чудом смог докричаться до прохожих, они сразу сообщили о его заточении в МВД. По словам 42-летнего мужчины, его силой заставляли просить милостыню у жителей региона и Санкт-Петербурга, а за несогласие сильно били.

Судя по записи, в квартире творился абсолютный бардак. Сам инвалид спал в углу на тонком матрасе. Повсюду лежат с десяток пакетов и коробок, заполненных монетами от 1 рубля до 10. Вероятно, доход цыган исчислялся далеко не одним килограммом «меди и никеля».

- По факту незаконного лишения свободы инвалида возбуждено уголовное дело. Злоумышленники ограничивали его передвижение, блокируя входную дверь квартиры и выводили мужчину для занятия попрошайничеством под присмотром, чтобы он не имел возможность обратиться в полицию, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.