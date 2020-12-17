Полиция разыскивает хулиганов, затушивших "Вечный огонь" на Марсовом поле в ночь на 17 декабря

В Петербурге разыскивают хулиганов, засыпавших "Вечный огонь" на Марсовом поле Фото: Александр ГЛУЗ

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает двух человек, которые потушили "Вечный огонь" на Марсовом поле. В ночь на 17 декабря 2020 года в отдел МВД Центрального района позвонили горожане, которые рассказали, что на мемориале "Борцам революции" не горит пламя.

-Стражи порядка передали информацию о памятнике в уполномоченную организацию. Через короткое время "Вечный огонь" снова был зажжен, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские просмотрели видео с камер видеонаблюдения. На кадрах они увидели, что за 15 минут до полуночи два человека забросали снегом "Вечный огонь". Когда пламя потухло, они сбежали.

На данный момент полиция устанавливает личности хулиганов и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в начале мая петербурженка тоже затушила огонь на Марсовом поле. После женщина, мать двоих детей, попросила прощения на камеру у всех горожан и попыталась объяснить свой поступок якобы бедственным положением.