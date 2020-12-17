В Смольном ответили на нехватку персонала в больницах

На место заболевших медиков приходят студенты вузов и стажеры. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал по ситуацию с дефицитом медработников в стационарах. По словам чиновников, такое действительно случается, но лишь потому, что врачи тоже люди и иногда болеют.

- Нехватка периодически возникает в связи с заболеваниями медицинских работников, но она оперативно восполняется врачами-стажерами, практикантами и за счет студентов вузов и медучилищ, - приводит ответ Комздрава «Мойка 78».

Сейчас в петербургских больницах работают 529 сотрудников из числа младшего персонала, 821 медиков среднего звена и 79 врачей-стажеров. Кроме того, к помощи привлечены 1346 практикантов и 161 волонтер. Последних больше всего в временном госпитале в «Ленэкспо».

Отметим, что помощь требуется и участковым врачам, на которых свалилась огромная нагрузка. Им приходится обслуживать десятки вызовов, попасть на которые им помогают автоволонтеры. Петербуржцы бесплатно возят медиков по адресам на своих машинах. При их содействии отработало уже почти четыре тысячи заявок.