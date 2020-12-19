Видео серьезного пожара на Бухарестской улице появилось в соцсетях

Часть подъезда выгорела в пятиэтажке в Купчино. Фото: vk.com/spb_today

Видео серьезного пожара на Бухарестской улице опубликовали в соцсетях жители Купчино. Утром субботы в пятиэтажке вспыхнула трехкомнатная квартира на первом этаже. Пламя разгорелось моментально и поползло вверх, сжигая и другие квартиры.

- 19 декабря в 10:20, поступил сигнал о пожаре в 3-х комнатной квартире на улице Бухарестская, дом 66, корпус 2, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

К приезду пожарных, полыхала не только сама «трешка» на площади 60 кв.метров, но и квартира на втором этаже, где выгорела комната и часть коридора.

Из огня была спасена женщина, ее передали медикам скорой помощи и позднее госпитализировали. С верхних этажей здания эвакуировали 35 человек, для их обогрева выделили автобус.

По словам местных жителей, квартира, в которой начался пожар, проблемная. Там живут местные любители спиртного, которые сами успели выпрыгнуть в окно.

В 10:40 пожар потушили, на смете работают дознаватели МЧС.