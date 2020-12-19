Две школьницы потушили Вечный огонь в Красном Селе

В Красном Селе школьницы потушили Вечный огонь. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Красносельского района Санкт-Петербурга нашли и доставили в отделение двух школьниц, которые снежками забросали пламя Вечного огня в парке города Красное Село. Вместе с юными хулиганками в полицию поехали и их родители.

- 1 9 декабря 2020 года в 14:40 в полицию поступило сообщение от бдительного прохожего о том, что в парке города Красное Село не горит Вечный огонь и ощущается запах газа, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Приехавший на место наряд быстро установил, что инцидент не выдуман и отправились искать виновников ЧП. Найти виновников помогла система видеонаблюдения, установленная в парке. По записям удалось выяснить, что именно произошло, а также найти нарушителей порядка.

С 13-летними школьницами была проведена профилактическая беседа, а их родителей привлекут к административной ответственности за плохое воспитание детей.

После очистки специалистами газовой службы, Вечный огонь в Красном Селе вновь включат.

Напомним, что недавно точно такой же эпизод произошел на Марсовом поле в Петербурге.