Человеческие останки нашли в колодце на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге

Человеческие кости нашли в колодце в Шувалово. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще одна страшная находка подняла на ноги сотрудников полиции и Следственного комитета в минувшие выходные. При земляных работах на участке в районе Шувалово, строители обнаружили человеческие кости на дне колодца.

- 20 декабря в 16:52 в полиции поступил сигнал о том, что по адресу: Выборгское шоссе, 154, при проведении работ в колодце были обнаружены останки, предположительно человеческие, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Вскоре на место происшествия прибыли оперативники полицейского Главка и сотрудники Следкома. При осмотре находок было установлено, что всего рабочие откопали две бедренные кости. Других частей тела пока не нашлось.

После этого останки были отправлены в морг для точного определения их принадлежности. Решение о том, что делать дальше, примут по результатам экспертизы.

Напомним, что в Гатчине в прошедшие выходные нашли расчлененный труп. Он лежал в подвале жилого дома и успел мумифицироваться.