Ученый, погибший в Петербурге при странных обстоятельствах, предсказывал свою смерть в молодом возрасте

45-летний ученый-биолог, искавший лекарство от рака, погиб сразу по возвращении в Петербург из Британии. Фото: СОЦСЕТИ

Новые обстоятельства появились в загадочной смерти всемирно известного биолога Александра Каганского, который прилетел в Петербург из Великобритании на несколько дней и почти сразу погиб. Труп 45-летнего ученого в одних трусах был найден у многоэтажки на улице Замшина в минувшие выходные.

- 19 декабря было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения с признаками насильственной смерти. В результате следственных мероприятий, по подозрению в совершении преступления задержан 45-летний местный житель, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

Известно, что в городе на Неве биолог останавливался у своего друга, а прилетел он, чтобы побывать на могилах родителей.

И, как стало известно, в последнее время ученый находился не в самом лучшем психологическом состоянии из-за напряженной работы, на что жаловался знакомым.

- Он говорил друзьям, что умрет молодым, как его родители, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.