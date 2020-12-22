В Новый год рестораны в гостиницах и на базах отдыха в Ленобласти будут работать до двух ночи

Общепит на базах, в пансионатах и гостиницах Ленобласти будет работать до 02:00. Но только в новогоднюю ночь. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербуржцы и жители других регионов, решившие встретить Новых год в Ленинградской области, смогут сидеть в ресторанах аж до двух часов ночи. Правда, не везде, а лишь в определенных местах.

- В Новый год точки общепита, расположенные на базах отдыха, в гостиничных комплексах, пансионатах на территории Ленинградской области будут работать до двух часов ночи, чтобы постояльцы могли встретить праздник в комфортных условиях, - заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

При этом послабление не касается других заведений, так что петербуржцам нет смысла перед боем Курантов бежать в Мурино или Кудрово. Здесь кафе и рестораны также попадают под ограничения и будут работать только до 23:00.

Напомним, что в самом Санкт-Петербурге весь общепит будет вообще закрыт. С 30 декабря по 3 января отметить Новый год можно будет только дома.

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