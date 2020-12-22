Вакцинация против гриппа завершилась в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершили прививочную кампанию против гриппа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вакцинацию против гриппа завершили в Санкт-Петербурге. Напомним, что ее продлили вплоть до середины декабря из-за того, что инфекция "сжалилась" над горожанами. Например, в ноябре медики не выявили ни одного случая заражения гриппом. Смольный планировал привить от инфекции минимум 60% населения Северной столицы, но вышло даже больше.

- На 22 декабря у нас привито 61,39% населения – 3 305 113 человек. При этом в рамках национального календаря на 114% выполнена вакцинация против пневмококковой инфекции. От этой болезни привито больше 65 тысяч граждан, - сообщил губернатор Александр Беглов вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой на заседании Оперштаба по борьбе с COVID-19.

Напомним, что в Роспотребнадзоре попросили туристов не приезжать в Санкт-Петербург на новогодние праздники, а жителям Северной столицы посоветовали не выезжать за ее пределы.