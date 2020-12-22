Петербуржцам хватит запасов лекарств от коронавируса минимум на 10 дней

Беглов рассказал о запасах лекарств от коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге хватит минимум на 10 дней запасов лекарств от коронавируса, предназначенных для больных инфекцией, которые лечатся в стационарах. По словам губернатора Александра Беглова, новые партии препаратов поступают в Северную столицу еженедельно, так что о каком-либо дефиците не идет речи.

- Все стационары города полностью обеспечены лекарствами для лечения больных коронавирусом. Аптеки должны в полном объеме иметь препараты для лечения COVID-19, гриппа и острых респираторных заболеваний, а также средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства, - подчеркнул Беглов.

Добавим, что в городе уже завершилась вакцинация населения от гриппа, зато прививочная кампания от коронавируса только начинается – уже больше 300 педагогов защитили себя от инфекции. Однако полностью от COVID-19 (то есть 2 раза - Прим. ред.) привились не больше 200 человек.