Смольный сообщил, на сколько рублей вырастут тарифы ЖКХ для петербуржцев

В Смольном рассказали о росте тарифов на ЖКХ в рублях в 2021 году в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном сообщили, на сколько рублей вырастут тарифы за услуги ЖКХ в Санкт-Петербурге в грядущем 2021 году. Напомним, за коммуналку придется платить больше на 3,3%. При этом власти заверяют, что темп роста минимальный за последние годы в Северной столице, а также ниже, чем в других городах-миллионниках России.

- С 1 июля 2021 года, если говорить в рублевом эквиваленте, житель Санкт-Петербурга, который занимает социальную норму площади жилья, будет иметь прирост платежа за жилищные услуги примерно 30 рублей на квадратный метр, а прирост коммунальных услуг составит в расчете на эту площадь примерно 65 рублей, - отметила Ирина Бугославская, советник главы комитета по тарифам, в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Добавим, что ранее «Комсомолка» подробно рассказала, сколько петербуржцы будут платить за электроэнергию, отопление и горячую воду в 2021 году.