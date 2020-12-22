Смольный выделил почти 2 млрд рублей на выплаты 37 тысячам медиков

Власти Санкт-Петербурга выделили почти 2 млрд рублей на новые выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный выделил еще 1,86 млрд рублей на выплаты 37 тысячам медработников в Санкт-Петербурге. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Александр Беглов. В итоге за одну смену, которая так или иначе связана с помощью коронавирусным больным, сотрудники медучреждений получат от 107 до 2431 рублей в зависимости от должности. Деньги предназначены за работу в ноябре и декабря 2020 года.

- Выплаты получают более 37 000 медицинских работников, которые при выполнении профессиональных обязанностей контактируют с пациентами, зараженными коронавирусом. Выплаты за смены в ноябре и декабре установлены в дополнение к прежним выплатам от правительства города и РФ, - сообщают в пресс-службе Смольного.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала про размер новых выплат медикам в той или иной должности. Например, младший медперсонал получит по 660 рублей.