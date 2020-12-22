116 пассажиров Пулково отправили в суд за отсутствие маски

В Санкт-Петербурге привлекли к ответственности 116 пассажиров Пулково за отсутствие маски. Фото: Олег ЗОЛОТО

116 человек, путешествовавших через аэропорт Пулково, привлекли к административной ответственности за отсутствие маски. Все из «ковид-диссидентов» сознательно нарушили «санитарное» постановление правительства Санкт-Петербурга. Уполномоченные органы составили на горе-путешественников протоколы, а затем им пришло приглашение в суд. Обошлось без штрафов.

- С 1 сентября 2020 года Московский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности 116 путешественников за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ. В итоге каждому из них назначили наказание в виде предупреждения, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Ранее в Северной столице не стали как-либо наказывать клуб «А2», в котором Роспотребнадзор нашел массу нарушений во время концерта группы «Чиж & Со» в разгар пандемии.