Суд определил судьбу клуба «А2», где прошел концерт группы «Чиж & Со» в разгар пандемии

Суд не наказал клуб "А2" за концерт "Чижа" в разгар пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: комитет по культуре Санкт-Петербурга

Суд не стал наказывать клуб «А2» за проведение концерта группы «Чиж & Со» в разгар пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге. Напомним, организации пророчили повторение судьбы «Ледового дворца», который оштрафовали на 480 тысяч рублей после выступления Басты перед многотысячной аудиторией.

Роспотребнадзор пытался заверить, что на концерте «Чиж & Со» были многие нарушения санитарных правил: 600 человек не соблюдали соцдистанцию, а некоторые фанаты музыкальной группы, как и сотрудники бара не носили маски. Также инспекторы жаловались на отсутствие маркировки у антисептиков, пыль и грязь. Однако суд принял сторону защиты.

- Суд всех выслушал, изучил материалы и производство по делу прекратил в связи с отсутствием события административного правонарушения, - поставили точку в истории в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.