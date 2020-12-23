Милый автомобиль в виде панды заметили на улицах Санкт-Петербурга. Местная жительница увидела очаровательную машину с ушками и носиком из окна и поспешила снять на видео, которым поделилась в социальной сети в среду, 23 декабря 2020 года.- Ой, я вижу машину- мышиньку. Машина, иди ко мне, будем вместе с тобой жить, ты такая хорошенькая, - восторженно прокомментировали петербурженка.В действительности машина больше похожа на панду, чем на мышку. У \\"Пандамобиля\\" черные ушки на крыше, черный \\"нос\\" и характерные круги вокруг фар. Кому принадлежит данная машинка, пока не известно.Это не первая машина-животное в Петербурге. Летом 2019 года петербургские блогер и актер превратили старый \\"Фольксваген Транспортер\\" в собакомобиль из американской комедии \\"Тупой и еще тупее\\" с Джимом Керри.