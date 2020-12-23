Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета со дня на день ждут пик по заболеваемости коронавирусом в городе. Заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров заявил, что это произойдет 25 декабря 2020 года. Дата высчитывалась по формуле распространения инфекции.- Это не только для Петербурга, но и для всей России. Пик придется на последние дни года. Но мы наблюдаем положительную тенденцию, - приводят \\"Невские новости\\" слова ученого.Однако, как считает специалист, на этом пандемия совсем не утихнет, вполне возможна и третья волна.Напомним, что за последние сутки инфекцию выявили еще у 3749 петербуржцев, за все время пандемии заразились более 212 тысяч человек. Показатель заболеваемости по-прежнему высокий, поэтому в госпитале в «Ленэкспо» подготовили еще 474 койки для больных инфекцией.