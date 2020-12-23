Один из красивейших парков Ленинградской области теперь можно будет посетить бесплатно. Правда, только единожды в месяц – в каждый второй четверг. Об этом сообщается на официальном сайте парка «Монрепо». Акция распространяется на всех посетителей, желающих полюбоваться уникальными живописными пейзажами этих мест.Сделать парк полностью бесплатным жители Петербурга и Ленобласти просят уже несколько лет. И, оказывается, такая возможность есть давно. Правда, только для тех, кто прописан в Выборге.- В мире есть сложившаяся практика бесплатного посещения музеев местными жителями. И мы, конечно, рады видеть местных жителей и готовы пускать их бесплатно, но не всех подряд, а только наших друзей, - отметил и.о. директора парка Александр Смирнов. - Стать участником «Клуба друзей Монрепо» может любой выборжец. Для этого необходимо предоставить в парк свою фотографию, подписать заявление с просьбой принять в «Клуб друзей», и затем получить именную карточку, по которой можно будет бесплатно проходить в парк в течение года.Входной билет в «Монрепо» для взрослого стоит 100 рублей, льготный – 50 рублей.