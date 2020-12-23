Ботанический сад Петра Великого в Санкт-Петербурге объявил об активизации мошенников, которые предлагают купить билеты на новогодние выходные, хотя они еще официально не поступили в продажу. Некто пишет подписчикам учреждения во «Вконтакте», представляясь официальным лицом. Продвинутые пользователи Сети легко раскусили обман и пожаловались сотрудникам сада.- Мошенники продают электронные билеты в сад на 2 января 2021 года. Важно, что мы выставляем билеты на нашем сайте, но на январь они пока не публиковались. Пользуйтесь официальными источниками и при любых вопросах задавайте их в теме «Вопрос-ответ» в нашей группе. Администраторы не пишут в личные сообщения без предупреждения, - предупредили в Ботаническом саду своих посетителей.Если вы забыли, какая красота царила в саду летом, после карантина по коронавирусу, то милости просим в фоторепортаж «Комсомолки» по ссылке.