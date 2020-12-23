В парке Монрепо пожаловались на горе-туристов, которые разрушают земляную дамбу. Некоторые посетители хватают колотые камни с берега защитного сооружения и специально бросают их на лед ради развлечения. Сотрудники парка рассказывают, что каждую зиму наблюдают одну и ту же безобразную картину, но пока теряются в возможном решении проблемы.- Многим нравится бросать камни в воду, особенно, если они большие и тяжелые, чтобы валун бухнулся с громким плюханьем или проломил лед. Пока непонятно, как остановить этот процесс, дамба-то разрушается, - сетуют в администрации парка Монрепо в своей официальной группе во «Вконтакте».Некоторые неравнодушные подписчики посоветовали сделать предупреждающие таблички возле дамбы, потому что многие туристы могут хулиганить по незнанию.Добавим, что в 2021 году в парке Монрепо сделают бесплатный вход, но только по одному ежемесячно.