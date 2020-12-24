Двух неизвестных хулиганов на квадроцикле подозревают в поджоге парикмахерской в Мурино. Это следует из записи с камер видеонаблюдения, опубликованной в сообществе «Девяткино online» во «Вконтакте». Напомним, «Комсомолка» писала о происшествии в воскресенье, 20 декабря. Злоумышленники разбили окно камнем, а затем забросили внутрь помещения коктейль Молотова. Парикмахерская вмиг сгорела. К счастью, из людей никто не пострадал, поскольку все случилось под покровом ночи.Владельцы парикмахерской поделились с общественностью видео поджога, но внезапно сказали, что не держат зла.- 90-е – навсегда! Вот нам на днях ночью закинули «коктейль Молотова» в окно парикмахерской на проспекте Авиаторов Балтики, д.7. Стоим тут на пепелище былого оборудования и представляем, как замечательно было бы делать в это время всем крутые прически и маникюр. Мы не держим зла, оно ведет к разрушению, а тратить энергию нужно только на созидание! – написали владельцы заведения.