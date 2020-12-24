Конец декабря - время елочных базаров. Но вместе с легальными продавцами, торгующих пушистыми и не очень лесными красавицами в строго отведенных местах, на улицах Петербурга появились и самозванцы. Рейд по незаконным местам продажи елок провел Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ).- В результате мероприятий демонтированы незаконные елочные базары на улицах Щербакова, Замшина, Орджоникидзе, на Софийской, Прибрежной, Народной, Караваевской, Варашавской, Краснопутиловской, Пражской, Бухарестской улицах, на проспектах Космонавтов и Большевиков, а также три елочных базара на Будапештской улице, - сообщает пресс-служба ККИ.Всего с улиц города исчезли 16 незаконных точек торговли елками. Нарушителей привлекут к административной ответственности за самовольное размещение объекта торговли.Напомним, что список мест для елочных базаров утвержден Смольным. Всего их в городе открыто более 70. Работают они с 20 по 31 декабря.