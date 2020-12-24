Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил, что горожане могут вызвать врача на дом по телефону «122». Для этих целей ввели новые мощности в колл-центр. Петербуржцы не раз жаловались на то, что до некоторых поликлиник не дозвониться во время пандемии коронавируса. Власти планируют, что к началу 2021 года эта проблема уйдет.- С понедельника, 21 декабря, по телефону «122» принято уже 14 тысяч звонков для вызова врача на дом. Также в городе вскоре вырастут рекордные объемы тестирования. Срок получения результата анализа сократится до 48 часов. Для этих целей мы увеличили число лабораторий и смен в них, а также ускорили доставку биоматериала на исследование из поликлиники, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного по итогам эфира на телеканале «78».Добавим, что власти Санкт-Петербурга все-таки ввели небольшое смягчение запретов по коронавирусу для общепита на новогодних праздниках – им можно принимать посетителей с 30 декабря по 3 января, но только на зимних террасах.