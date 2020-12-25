В Санкт-Петербурге наградили сотрудника полиции, который спас человека из ледяной Фонтанки. В четверг, 24 декабря 2020 года, начальник главного управления МВД по Северной столице и Ленобласти Роман Плугин лично поблагодарил старшего сержанта Андрея Хабарова за проявленную смелость и мужество.- 14 декабря около 7 часов вечера на набережной реки Фонтанки с Аничкова моста упал человек, которого полицейский Андрей Хабаров вытащил на берег, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.Падение мужчины в воду заметили прохожие и сразу стали звать на помощь. Первыми к месту происшествия прибыли полицейские из взвода №3 2 батальона полка ППС. 34-летний старший сержант снял куртку и пополз по не окрепшему льду к тонущему мужчине. Он ловко добрался и вытащил мужчину на берег.За проявленную смелость сержант получил премию в размере 40 тысяч рублей. Также в МВД России направлено ходатайство о награждении Андрея Хабарова ведомственной наградой – медалью «За смелость во имя спасения».