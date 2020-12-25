В торговом центре Красносельского района Санкт-Петербурга произошел пожар. Возгорание началось одиннадцатом часу утра пятницы, 25 декабря 2020 года, в одном из магазинов одежды ТЦ, расположенного в доме 21 по улице Маршала Захарова. Пожару был присвоен ранг сложности №1.- Прибыв торговому центру, спасатели отправились к месту возгорания. Оно произошло на втором этаже здания в магазине одежды, - рассказали в управлении МЧС по Петербургу.Огонь успел охватить всю площадь торгового помещения - около 16 квадратных метров. Полыхали вещи и вся обстановка магазина.В 10:34 часов пожар был полностью ликвидирован. Благо, никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причины возгорания.Также утром в пятницу пожарные спасли из горящей квартиры на Вяземском переулке двух человек. Еще 20 жителей дома эвакуировали.