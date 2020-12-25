В 2020 году солнце в Санкт-Петербурге светило более 1,6 тысячи часов. Это довольно много для пасмурного и облачного города на Неве. Об этом в пятницу, 25 декабря 2020 года, \\"Невским новостям\\" рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.- В этом году в Петербурге светило солнце 1 636 часов, это почти 68 полных дней - больше двух месяцев, - рассказал Колесов. - Это довольно много для Петербурга. Немного больше было в 2013 году и в 2018. В 2017 году было 1 тыс. 658 – небольшая разница, в 20 часов.Синоптик привел для сравнения 2016 год, когда солнце светило всего 1389 часов. Как отметил Колесов - это очень мало. Также он добавил, что количество солнечных дней, как и температура, постоянно меняется и зависит от облаков, циклонов, антициклонов.Ранее синоптики рассказывали, что в новогоднюю ночь в Петербурге не стоит ждать снега и морозов. Вероятнее всего под ногами будет слякоть, а температура около минус 3 градусов.