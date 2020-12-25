Адвокат историка Олега Соколова рассказал журналистам, присутствовавшим на финальном заседании суда о возможном обжаловании приговора своему подзащитному, который получил 12,5 лет колонии строгого режима за убийство молодой сожительницы Анастасии Ещенко.- Вопрос обжалования приговора будет решен после получения письменного варианта договора. Большего сейчас сказать не смогу, - заявил Сергей Лукьянов. - Суд согласился с частью наших доводов, часть отверг. Фактически суд ухудшил положение Соколова, выйдя за рамки того обвинения, которое предъявлялось. Суд исключил из формирования умысла отношение Анастасии к его детям.Тем не менее, по словам адвоката, суд признал в качестве смягчающего обстоятельства сотрудничество Олега Соколова со следствием частичное признание вины, и нахождение на иждивении престарелых родителей, а также наличие психотравмирующей ситуации, обусловленной конфликтом с Понасенковым.На помним, что обвинение требовало для историка 15 лет лишения свободы за убийство и расчленение молодой любовницы, а защита настаивала на восьми годах ограничения свободы.