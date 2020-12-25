Около часа назад Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга поставил промежуточную точку в громком деле историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении своей молодой любовницы Анастасии Ещенко. Приговор оказался достаточно суров: 12,5 лет в колонии строгого режима. Но обвинение просило 15. О смягчающих обстоятельствах рассказал адвокат Соколова Сергей Лукьянов.- Фактически суд ухудшил положение Соколова, выйдя за рамки того обвинения, которое предъявлялось. Суд исключил из формирования умысла отношение Анастасии к его детям. Тем не менее, суд признал в качестве смягчающего обстоятельства сотрудничество моего подзащитного со следствием, а также частичное признание вины, и помощь в раскрытии преступления, - приводит слова юриста корреспондент «КП-Петербург.Отдельно Сергей Лукьянов отметил нахождение на иждивении Соколова престарелых родителей, а также наличие психотравмирующей ситуации, вызванной конфликтом с научным оппонентом, публицистом Евгением Понасенковым.Что касается самого приговора, то вопрос обжалования будет принят после получения текстового варианта решения судьи.