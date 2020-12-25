Смольный отложил начало работ по проектированию продолжения «красной» линии петербургского метрополитена на два года. Вместо 2020-го, работы выполнят только в 2022-м. Причиной стал дефицит финансов, «съеденных» коронавирусом.- Сроки проектирования продолжения «красной» линии метра от «Проспекта Ветеранов» до «Проспекта Маршала Жукова» сдвинулись до 2022 года, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.Первоначально на работы по проектированию город должен был выделить около 600 млн рублей. Сам проект надо было выполнить в течение трех лет, после чего начиналось строительство участка. Его планировали ввести в строй после 2026 года, однако теперь эти сроки неизбежно сдвинутся.Напомним, что вместе с «Проспектом Маршала Жукова» должна была быть построена и станция «Александрино».Также в 2020 году появилась информация, что Смольный заказал предпроект ответвления от «красной» линии метро до Пулково.