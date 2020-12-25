Росприроднадзор продолжает патрулирование Дудергофского канала на юге Санкт-Петербурга, где днем ранее образовалось множество пены. Напомним, белые хлопья вылетели на оживленное Петергофское шоссе и создали угрозу возникновения ДТП. Экоактивисты предположили, что какой-то шутник сбросил в воду моющее средство. Специалисты Росприроднадзора выдвигают схожие тезисы.- От пены исходил технический запах. Предполагаемый источник загрязнения может быть в районе сквера «Передний Край Обороны». Именно там специалисты зафиксировали масляные разводы на акватории, а также пену, которую очевидцы видели ниже по течению реки. Рядом ведется реконструкция Лиговского путепровода. В водоохранной зоне реки Дудергофка заметили строительную технику, - сообщают новые сведения в пресс-службе Росприроднадзора.Добавим, что вскоре станут известны лабораторные исследования проб пены и реки, взятых «Водоканалом».