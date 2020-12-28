2020-й год заканчивается и петербургские водители решили ускориться, чтобы успеть разбить юбилейное число машин о Мост глупости. Только за последние дни произошло несколько аварий, а последним на данный момент стал грузовик ремонтной службы РЖД.- До Нового года осталось совсем немного и многие спешат доделать все дела в этом году. Вот и 197-й поспешил! – сообщает паблик «Мост глупости».Отметим, что предыдущий «герой» отметился на Софийской улице, где расположен низкий мост всего пару дней назад. В субботу, 26 декабря, о перекрытия снес себе кузов «Мерседес» с тентом.В соцсетях иначе, как иронично происходящее уже не комментируют. Одни горожане упрекают в невнимательности водителей, которые не видят знаков и упорно сносят ограничительные балки, которые стоят на подъездах к мосту: «Там планка на цепях вешается, но она оторвана. Ее в пятницу фура сорвала. Не успевают чинить».А другие ругают чиновников, которые не могут решить проблему уже несколько лет. Как вариант, предлагается углубить проезд, как было сделано под Американскими мостами на Обводном канале, имевшими раньше точно такую же дурную славу.